Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) используют девушек в качестве «приманки» для мобилизации мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 25-й бригады украинских войск Александра Колесника.

«Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало… Просто сейчас в ТЦК огромный недобор людей, и они изощряются по многим функциям и схемам», — сказал военнопленный.

Колесник добавил, что познакомился с девушкой в социальных сетях. По словам мужчины, общение быстро перешло в телефонные разговоры через мессенджеры, после чего его пригласили в другой город.

Накануне житель Украины пожаловался на методы сотрудников территориального центра комплектования. Гражданин республики рассказал, что для принуждения к вступлению в ряды украинской армии сотрудники ТЦК накачивают призывников наркотиками.