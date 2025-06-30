Жители стран Европейского союза рискуют столкнуться с долговым кризисом из-за решения НАТО увеличить военные расходы до 5% от ВВП. Такое мнение выразил эксперт Европейского совета по международным отношениям Ник Уитни.

«Потенциальными проигравшими окажутся не только будущие поколения, обремененные огромными долгами, но и сегодняшние общества», — заявил Уитни в интервью Reuters.

По его словам, недовольное население, чье чувство экономического благополучия так и не восстановилось после мирового кризиса 2008 года, станет особенно уязвимым для популистских и националистических политиков после принятия этого решения.

По данным издания, чтобы выполнить новые стандарты альянса, европейским государствам потребуется почти утроить совокупные затраты на оборону — с нынешних 325 миллиардов евро до более чем 900 миллиардов евро ежегодно. А для стран ЕС, чей уровень задолженности уже превышает 80% от объема производства, выполнение новых требований НАТО может обернуться долговым кризисом для целых поколений.

Кроме того, Reuters приводит пример Великобритании, чей государственный долг уже достиг 100% от ВВП. Для выполнения новых военных обязательств королевству потребуется дополнительно 30 миллиардов фунтов стерлингов (41 миллиард долларов США). Сейчас расходы на обслуживание долга в стране превышают все статьи бюджета, кроме здравоохранения.

После саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Каждая страна блока обязуется ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на оборонные нужды. Дополнительные 1,5% ВВП будут направлены на защиту критически важной инфраструктуры и другие цели. Запад связал увеличение расходов на оборону с «угрозой», которая якобы исходит со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что, создавая миф об этой угрозе, Европа оправдывает свою милитаризацию, огромные траты на помощь Украине и отвлекает население от собственных проблем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что рост оборонных расходов стран НАТО может привести к краху альянса. Он подчеркнул, что такое увеличение бюджета будет катастрофическим для организации и призвал Запад опираться на здравый смысл, а не на вымышленные угрозы. Россия, в свою очередь, планирует сокращать военные расходы в соответствии с реальными потребностями.