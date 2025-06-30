В Германии 16-летний украинец признался в убийстве украинки и ее дочери

В Германии 16-летний украинец признался в убийстве украинки и её ребёнка, он сам явился на место преступления, сообщает немецкая прокуратура.

Полиция и прокуратура сообщили, что тела 32-летней женщины и её маленькой дочери были найдены в Дорстен-Хольстерхаузене.

После вскрытия версия насильственной смерти подтвердилась.

«Вечером 29 июня на место происшествия явился 16-летний украинец, также проживающий в Дорстене, который признался в своей причастности к преступлению. Он арестован. Расследование продолжается», — сказано в пресс-релизе.

В феврале в Риме арестовали 47-летнего украинца, который на протяжении месяцев нападал на людей и автомобили в одном из кварталов города.