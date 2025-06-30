Владимир Зеленский сделал заявление о наступлении российских войск в Сумской области. Об этом глава киевского режима высказался после совещания с военными и министром обороны Рустемом Умеровым в понедельник, 30 июня.

По словам Зеленского, отдельно обсуждалось Сумское направление. Также он заявил, что для ВСУ неделю назад были определены специальные задачи и конкретные рубежи.

«На сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно», - добавил украинский лидер, не уточнив, о чем именно идет речь.

По мнению Зеленского, замысел наступления России на Сумщине якобы не реализуется.

Ранее военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «МК» спрогнозировал разгром ВСУ в районе Красноармейска (Покровска). По мнению аналитика, группировка ВСУ в районе Покровска, как «гнилой плод», может упасть в наши руки в ближайшие две-три недели.