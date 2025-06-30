Меган Маркл пришла в ярость из-за того, что не попала на свадьбу Безоса и Санчес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла в ярость из-за того, что не получила приглашение на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Об этом сообщает Radar Online.

По информации издания, Марк «отчаянно стремилась» получить приглашение на многомиллионную свадьбу в Венеции, которая состоялась в минувшие выходные, однако этого так и не произошло, поскольку Безос и Санчес исключили ее из списка гостей торжества. Герцогиня Сассекская убеждена, что является более известной, чем такие присутствующие на мероприятии, как семья Кардашьян.

В Radar Online считают, что произошедшее доказывает, насколько сильно Маркл и принц Гарри отстранены от основной тусовки Голливуда.

«Ее подкаст — это один из самых больших мемов в соцсетях. Ребрендинг ей не удался. Что касается Гарри, то его "переход" от члена королевской семьи в статус селебрити зашел в тупик», — говорится в тексте.

Кроме того в издании указали, что произошедшее заставило Маркл еще больше ревновать к успеху Санчес, которая живет жизнью, к которой «герцогиня всегда стремилась».