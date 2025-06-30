Лукашенко заявил о военной ситуации в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с новыми руководителями местных органов заявил о военной ситуации в стране. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

Лидер Белоруссии потребовал добиваться кадровой дисциплины и результата, жестокой ответственности снизу доверху.

«Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. Народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся. Как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут», — сказал он.

Недавно Лукашенко заявил, что будущее России и Белоруссии находится в руках молодого поколения, и именно от него зависит, какое место и роль займут две страны на геополитической карте мира. Президент также добавил, что молодому поколению надо показать, через что пришлось пройти их предкам на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в странах.

Лукашенко рассказал о пользе диктатуры

До этого президент России Владимир Путин заявил, что молодежи важно знать правду о подвиге своих предков в годы Второй мировой войны.