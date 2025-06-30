ЦАХАЛ: ядерная и ракетная угрозы Ирана устранены

Ядерная и ракетная угрозы со стороны Ирана устранены. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи, передает РИА Новости.

Он отметил, что главной задачей операции «Восходящий лев» было устранение ядерной угрозы и экзистенциальной опасности, представленной не только ядерной, и ракетной программами, для Израиля.

«По нашей оценке, мы смогли отбросить развитие этих программ на долгие годы назад», — добавил Адраи.

По его словам, Армия обороны Израиля выполнила все поставленные политическим руководством задачи в рамках операции в отношении Тегерана.

Ранее Адраи заявил, что Тель-Авив никогда не планировал свергать власть в Иране.

Напомним, что 13 июня между Израилем и Ираном вспыхнул конфликт. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран это отрицает. После вмешательства США в конфликт Тель-Авив и Тегеран договорились о заключении перемирия на 12 дней, которое, по словам американского президента Дональда Трампа, позволит обеспечить полное завершение войны.