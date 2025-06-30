Власти Украины рассматривают возможность замены главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, на пост нового министра обороны рассматривается кандидатура Сергея Боева, который сейчас является заместителем Умерова. В свою очередь на должность главкома Вооруженных сил Украины может быть назначен начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Выводы относительно кандидатов и того, не является ли это перестановкой стульев, делайте сами», — написала Безуглая.

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При этом депутат заявила что, если Умерова и Сырского не заменят, она «перейдет в оппозицию».