На Западе призвали освободить журналистов Sputnik Азербайджан

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал немедленно освободить журналистов агентства Sputnik Азербайджан, позволив им заниматься своей работой.

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«Первый вопрос, который мы должны задать, заключается в том, почему им мешают делать именно это?» — задался вопросом журналист.

Ранее сообщалось, что полиция Азербайджана задержала главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвиняют в сотрудничестве с ФСБ.

В Баку задержаны глава редакции «Sputnik-Азербайджан» и шеф-редактор

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришли правоохранители. Полицейские перекрыли вход в здание редакции и въезд на парковку.