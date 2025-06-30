На нефтяном танкере Vilamoura произошел взрыв у берегов Ливии

На борту танкера, перевозившего около миллиона баррелей нефти, произошел взрыв у побережья Ливии в Средиземном море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя оператора TMS Tankers.

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По данным агентства, инцидент произошел 27 июня. Взрыв случился в машинном отделении Vilamoura, идущего под флагом Маршалловых Островов, вскоре после выхода судна из порта Зуэтина в Ливии в сторону Гибралтара. В результате произошедшего машинное отделение оказалось затоплено.

«В настоящее время Vilamoura буксируют в Грецию, где будет дана оценка полученным повреждениям. Что именно стало причиной взрыва, неясно», — говорится в тексте.

Ожидается, что судно прибудет в Грецию 2 июля.

Согласно информации Reuters жертв и загрязнения окружающей среды в результате взрыва не произошло.

Отмечается, что Vilamoura перевозила казахстанскую нефть из российских портов в Усть-Луге и Новороссийске, куда судно заходило в начале апреля и мае.