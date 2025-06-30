В еще одной стране ввели запрет на ношение никабов

В Казахстане начал действовать закон, запрещающий ношение одежды, полностью закрывающей лицо в общественных местах. Документ был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Согласно тексту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан», запрет на никабы не распространяется на ряд исключений. Лицо можно закрывать при выполнении служебных обязанностей, по медицинским показаниям, для защиты от неблагоприятных погодных условий, в целях гражданской обороны, а также во время участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, если это соответствует законодательству. Нарушение нормы может повлечь административную ответственность, хотя конкретные меры наказания пока не уточняются.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов поддержал инициативу, подчеркнув ее значение для общественной безопасности.

«Потому что в первую очередь это направлено на безопасность. Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать?» — заявил он в комментарии СМИ.

По словам министра, предложение тщательно обсуждалось на заседаниях профильного комитета с участием представителей МВД, что подчеркивает взвешенный подход к принятию закона.

Аналогичный нормативный акт был ранее одобрен в Киргизии. Согласно этому закону, за использование одежды, препятствующей установлению личности гражданина, предусмотрены штрафные санкции: нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч сомов (примерно 23 тысячи рублей). При этом данные ограничения не распространяются на работников, которые вынуждены закрывать лицо в связи с профессиональной деятельностью.

Также в России недавно призвали запретить ношение никабов в целях безопасности. Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в эфире «Национальной службы новостей» отметил, что ношение никаба запрещено на территории всех государств Средней Азии. В то же время, по его словам, в России подобных ограничений не существует, и этот элемент одежды может использоваться без препятствий.