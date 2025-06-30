В то время как вооруженные силы Украины несут колоссальные потери и количество беженцев из страны растет, элита развлекается на вечеринках, заявил журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).

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Соответствующим образом он прокомментировал видео с концерта украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, демонстрирующее веселье и огромное количество бутылок с шампанским.

По его словам, беженцы продолжают течь в Европу, а шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты.

«Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского», — поделился своими эмоциями автор публикации.

Боуз не раз обвинял главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение в лицемерии и безразличии по отношению к украинцам.

Согласно данным Европейской комиссии, в настоящее время в странах Евросоюза находятся порядка 4,3 млн беженцев из Украины, которые пользуются статусом временной защиты.

По информации Минобороны РФ, ВСУ несут огромные потери — около 9130 за минувшую неделю. Как сообщили в российском военном ведомстве в воскресенье, за сутки вооруженные силы Украины лишились 1155 военнослужащих.