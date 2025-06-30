Произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста
В то время как вооруженные силы Украины несут колоссальные потери и количество беженцев из страны растет, элита развлекается на вечеринках, заявил журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).
Соответствующим образом он прокомментировал видео с концерта украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, демонстрирующее веселье и огромное количество бутылок с шампанским.
По его словам, беженцы продолжают течь в Европу, а шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты.
«Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского», — поделился своими эмоциями автор публикации.
Боуз не раз обвинял главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение в лицемерии и безразличии по отношению к украинцам.
Согласно данным Европейской комиссии, в настоящее время в странах Евросоюза находятся порядка 4,3 млн беженцев из Украины, которые пользуются статусом временной защиты.
По информации Минобороны РФ, ВСУ несут огромные потери — около 9130 за минувшую неделю. Как сообщили в российском военном ведомстве в воскресенье, за сутки вооруженные силы Украины лишились 1155 военнослужащих.