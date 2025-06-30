Пока вы не уснули: Кремль о задержании азербайджанцев и взрыв в Москве

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Киев назвал переданные Западом корабли в честь российских городов

Нидерланды и Бельгия передали Украине два списанных тральщика, которым присвоили новые названия в честь городов, освобожденных Россией в ходе спецоперации. Корабли M923 Narcis и M863 Vlaardingen теперь носят имена «Мариуполь» и «Мелитополь». Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает «Военное обозрение».

Церемония передачи состоялась на бельгийской военной базе Зебрюгге. При этом суда останутся на месте, так как у Украины нет возможности перебросить их в Одессу. С аналогичной ситуацией столкнулись и британские корабли, переданные ранее.

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Песков прокомментировал конфликт с азербайджанцами в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС прокомментировал конфликт с азербайджанцами в Екатеринбурге.

На вопрос журналистов о реакции Азербайджана на задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, представитель Кремля отметил, что эти события связаны с деятельностью правоохранительных органов и не должны стать поводом для демаршей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — сказал Песков.

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Названа предварительная причина взрыва в Москве

Взрыв и пожар в Перово на востоке Москвы произошел, по предварительным данным, из-за возгорания дизельного котла. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Как уточнили в МЧС, пожар, возникший после взрыва, полностью потушили. Источник ТАСС в оперативных службах, в свою очередь, уточнил, что дизельный котел, который загорелся, находился в металлическом контейнере, который стоял с торца здания, где расположена гостиница.

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Протестующие в Сербии заявили о начале тотальной блокировки дорог

Манифестанты перекрыли улицы и транспортные развязки в 19 городах.

Через соцсети они заявили, что это будет продолжаться до выполнения властями требований активистов. В их числе — немедленное освобождение ранее задержанных митингующих и проведение досрочных парламентских выборов.

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Алаудинов прокомментировал ролик с избиением полицейского бойцами «Ахмата»

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что избивший сотрудника военной полиции под Белгородом задержан. Командир спецназа «Ахмат» отметил, что из его подразделения никто не нападал на правоохранителя. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

В конце минувшей недели по соцсетям разошелся ролик, на котором, предположительно, чеченские бойцы в грубой форме общаются с работником военной полиции на одном из блокпостов в Белгородской области. Полицейский был избит. За пострадавшего вступился ветеран спецоперации и народный губернатор ДНР Павел Губарев. В своем Telegram-канале он потребовал, чтобы Алаудинов дал разъяснение по поводу инцидента. Губарев в своем посте подчеркнул, что чеченские военные не впервые становятся участниками подобных конфликтов. По мнению бойца СВО, должного наказания для ахматовцев после скандалов никогда не было.

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«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

30 июня, в 12:57 по московскому времени, на радиоволне прозвучало слово «зевосеул». До этого, в ночь на 26 июня, в 01:41 было передано слово «вдохокол».

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Сын звезды "Интернов" получил два года колонии

© Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд в столице приговорил Вильяма Демчога к двум годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Два года лишения свободы назначено судом дропперу, участвовавшему в мошенничестве в отношении пенсионера. 20-летний житель столицы Вильям Демчог признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», – рассказали в пресс-службе.

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В России появится новый тип вкладов

С 1 июля 2025 года в России появятся новые банковские продукты: социальный счет и социальный вклад. Они предназначены для льготных категорий граждан из числа получателей соцвыплат. Банки будут открывать социальные счета и вклады по запросу льготников, договоры будут оформляться через «Госуслуги».

На социальном вкладе можно будет разместить не более 50 тысяч рублей сроком на один год по максимальной процентной ставке по вкладам на этот срок, привлекаемым банком. Если держатель вклада по истечении срока продолжит получать соцвыплаты, вклад можно будет продлить еще на год. Пополнение вклада, частичное снятие денег, досрочное закрытие, перевод средств осуществляются бесплатно без потери процентов.

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Талызина назвала Пугачеву дурочкой в последнем интервью

Народная артистка России Валентина Талызина в последнем интервью пожалела народную артистку РСФСР Аллу Пугачеву, уехавшую из России после начала специальной военной операции. 16 июня, за пять дней до кончины, актриса снялась в передаче «Секрет на миллион».

Программа вышла в эфир 28 июня. Талызина сыграла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» роль подруги главной героини и озвучила роль Барбары Брыльской, а Пугачева в этом фильме исполнила песни.

«Дурочка, загубила свою жизнь», — ответила она на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой об отношении 90-летней Талызиной к отъезду Пугачевой из России.

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Эксперты предупредили о росте цен на такси в 30–40 процентов

Новый закон о локализации автомобилей в таксопарках может существенно повысить стоимость поездок и самих машин, предупреждают эксперты. По словам главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, при сохранении нынешних требований тарифы могут вырасти на 30–40 процентов. В агрегаторе «Максим» также считают, что отечественные автомобили без конкуренции начнут резко дорожать.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что часть водителей не сможет позволить себе покупку нового автомобиля, что приведет к их уходу из профессии. Это, в свою очередь, вызовет дефицит машин, рост цен и увеличение времени ожидания. Аналитики при правительстве РФ уже прогнозируют уход до половины водителей из отрасли в течение ближайших пяти-семи лет.

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