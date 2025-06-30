На Украине казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя на территории страны с февраля 2022 года. Доклад с подтверждением опубликовало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Документ охватывает период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Согласно докладу УВКПЧ, за отчетный период организация проверила факт казни российского военнослужащего, который был выведен из строя, украинским военным в Донецкой области в конце 2024 года. Также зафиксирован предполагаемый случай казни еще одного россиянина в Харьковской области в феврале 2025 года. В общей сложности, с февраля 2022 года УВКПЧ проверило 26 случаев казней российских военнопленных и раненых.

«Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года», — говорится в документе.

Ранее Комиссия Совета ООН по правам человека по расследованию событий на Украине также публиковала данные о военных преступлениях, совершенных украинскими солдатами, включая расстрелы и пытки российских пленных. Миссия ООН сообщала о 25 случаях расправ над пленными из России со стороны украинских войск. Несмотря на задокументированные факты, Украина, по данным ООН, не возбуждала уголовных дел против своих военнослужащих, обвиняемых в казнях российских военнопленных. Москва неоднократно обращалась к ООН с призывом провести независимое и всестороннее расследование подобных инцидентов.