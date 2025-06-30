Активист ливанской православной конфессии Фади Дейри считает, что премьер Армении Никол Пашинян усилил давление на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) по указанию своих «западных покровителей». Об этом Дейри рассказал РИА Новости.

Собеседник РИА Новости заявил, что премьер Армении пытается сохранить власть. В то же время Дейри отметил, что дело не только во внутренней борьбе за власть, но и в «широкой геополитической стратегии Запада».

«Такие, как он [Пашинян - прим.ред.] всегда прежде всего боятся за власть, и поэтому по указу своих западных покровителей [он] действует против церкви, так как она близка к России», - подчеркнул Дейри.

Он добавил, что западные страны стремятся подорвать отношения России с исторически близкими странами. Дейри призвал не забывать, «что произошло с церковью на Украине и куда это привело».

Стало известно, почему Пашинян пытается «разнести» церковь

В пятницу, 27 июня, армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - монастырского комплекса, духовного и административного центра ААЦ, где находится резиденция католикоса церкви Гарегина II. Перед этим два архиепископа ААЦ были арестованы по обвинению в призывах к захвату власти.

Этому предшествовала критика со стороны Пашиняна в адрес ААЦ. Премьер призывал Гарегина II покинуть пост, обвиняя его в нарушении обета безбрачия. Премьер предложил создать координационную группу для организации переизбрания главы ААЦ в целях «защиты верующих и духовной чистоты».

В ААЦ назвали призывы Пашиняна попыткой умалить авторитет церкви, «заглушить ее голос» и ослабить ее влияние в общественной жизни. В ААЦ часто критиковали политику Пашиняна, в основном из-за событий в Нагорном Карабахе, перешедшем под полный контроль Азербайджана.