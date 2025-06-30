Массовые задержания за убийства: что стало причиной конфликта РФ и Азербайджана

Азербайджан отменяет культурные мероприятия, связанные с Россией, и отказывается участвовать в парламентских заседаниях с РФ. Причиной тому стали массовые задержания представителей диаспоры в Екатеринбурге, связанные с убийствами 20-летней давности. В деталях конфликта между странами разбиралась «Вечерняя Москва».

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Массовые задержания азербайджанцев

Вечером в пятницу, 27 июня, в Екатеринбурге прошли обыски в ТЦ «Баку Плаза» и в 10 квартирах, где жили азербайджанские семьи. Как пишет Е1, в результате были задержаны около 50 человек. Двое из них скончались, когда к ним прибыли оперативники.

— Говорят, у одного из них начались проблемы с сердцем, его пытались откачать, но не удалось. Он скончался. У второго, по слухам, такая же ситуация... Возможно, что приход полиции стал слишком большим стрессом для них, — рассказал один из знакомых умерших.

29 июня троих фигурантов — Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых — заключили в СИЗО до 19 июля 2025 года, предъявив им обвинения в убийствах. Еще троим продлили срок содержания в полицейском отделе на 72 часа. По неподтвержденным данным, еще один фигурант находится в больнице, врачи не отпустили его на судебное заседание. Судьба остальных задержанных неизвестна.

На суде Мазахир Сафаров заявил, что во время задержания ему сломали ребра. А Аяза Сафарова привели в зал заседаний с гематомой на лице. Сам подозреваемый утверждает, что упал.

Позднее уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

С чем связаны задержания в Екатеринбурге

Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы могут быть членами этнической преступной группировки, которую подозревают в совершении ряда убийств и покушения на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Ярослав Кузвесов сообщил «Вечерней Москве», что ряд подозреваемых уже признали вину.

— Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц... Продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, — рассказал следователь.

По информации Е1, мужчинами, умершими во время задержания, были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Ранее они владели кафе «Каспий», пока его не снесли по решению суда из-за многочисленных нарушений. Затем братья неоднократно отстраивали и открывали ресторан, но каждый раз его снова закрывали.

Гусейн и Зияддин Сафаровы являются основными подозреваемыми по делу об убийстве екатеринбургского бизнесмена азербайджанского происхождения Юниса Пашаева. Толпа неизвестных зарезала его в мае 2001 года. Когда к месту происшествия приехала полиция, предприниматель был еще жив. Перед смертью он успел назвать имена своих убийц. Тогда же оперативники задержали братьев Сафаровых, но доказать их причастность к преступлению не удалось.

По словам одного из знакомых Сафаровых, обстоятельства убийства были известны их семье и знакомым. Именно поэтому в 2025 году задержали стольких людей.

Также братья могут быть причастны к покушению на убийство предпринимателя Фехруза Ширинова в мае 2010 года. Мужчину пытались застрелить, но пистолет дал осечку. Сам Ширинов смог задержать киллера, но, как оказалось, он был лишь исполнителем «заказа».

8 августа 2011 года возле дома был застрелен владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Сафаровы являются подозреваемыми и по этому делу.

Еще в СК предполагают, что задержанные могли заниматься незаконной деятельностью с конца 90-х годов. Их подозревают в торговле наркотиками, алкоголем и табаком, курировании проституток, распространении порнографии и ведении игорной деятельности.

Реакция Азербайджана

После массовых задержаний Министерство иностранных дел Азербайджана призвало привлечь к ответственности сотрудников ФСБ, которые участвовали в оперативных действиях.

— Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с гибелью наших соотечественников, получением некоторыми из них серьезных ранений... Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии, — говорится в заявлении на сайте азербайджанского МИД.

Затем уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой для «выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры». Также она написала заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность задержаний.

Реакция России на обвинения Азербайджана

В ответ на просьбу азербайджанских коллег официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержания проводились в рамках закона.

— В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана, — пояснила она.

Захарова добавила, что 28 июня в МИД Азербайджана пригласили поверенного в делах России Петра Волоковых. Он все разъяснил местным властям и «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов».

А омбудсмен Москалькова сообщила о получении обращения от Алиевой и заявила, что взяла ситуацию на личный контроль.

Отмена мероприятий в Азербайджане

Такой ответ не устроил азербайджанских дипломатов, и 29 июня по всей стране стали отменять культурные мероприятия, связанные с Россией.

— Отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России, — говорится на страницах в соцсетях азербайджанского Минкульта.

Пресс-служба ведомства назвала задержания в Екатеринбурге «насильственными действиями в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности». В Минкульте Азербайджана добавили, что подобные случаи якобы «приобрели систематический характер».

А парламентская делегация Азербайджана на фоне скандала из-за событий в Екатеринбурге отменила визит в Россию. В Москве должно было состояться 23-е заседание комиссии парламента Азербайджана и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.

Диаспора в РФ осудила Азербайджан

После этого азербайджанская диаспора в России обвинила Баку в политиканстве и намеренном разрушении отношений с Россией. Там считают, что чиновники Азербайджана в очередной раз подрывают репутацию своей нации.

— Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения в связи с гибелью соотечественников в результате рейда правоохранителей, чиновники в Баку продолжают игры в политиканство. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с РФ, — говорится в Telegram-канале диаспоры.

Затем Госкомитет Азербайджана сообщил, что заявление диаспоры было фейковым, а Telegram-канал, который его распространил, не имеет никакого отношения к общине.

Обыски у российских журналистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что задержания не могут быть поводом для отмены совместных с РФ культурных мероприятий в Азербайджане. Он добавил, что в случае необходимости Россия готова организовать личный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

— Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном, — сказал Песков.

Тогда же стало известно, что в офисе российского информагентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку начались обыски. Местный МИД подтвердил эту информацию в беседе с азербайджанским агентством Report.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники офиса более двух часов не выходят на связь, среди них есть граждане РФ. К журналистам отправились сотрудники российского посольства, но силовики не пустили их в офис.

— Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов, — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что российское посольство связалось с МИД, МВД и Службой государственной безопасности Азербайджана, но так и не получило ответ.

Тем временем дипломаты из РФ следят за еще одним делом — арестом российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване. Он вступил в перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после того, как политик жестко раскритиковал армянскую церковь и потребовал назначить для нее нового главу. За критику Пашинян назвал Карапетяна «негодяем».

А правоохранительные органы Италии до сих пор разыскивают сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, которого обвиняли в нарушении санкций и контрабанде нефти. В октябре 2022 года его заключили под домашний арест, а в марте 2023 года он совершил побег.