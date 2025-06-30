Государственное ТВ Азербайджана выступило с резкой критикой России

Государственный телеканал Азербайджана AZ TV выпустил материал, в котором резко критикует Россию, обвиняя ее в «имперской политике» и «шовинизме», что, по мнению ведущего, проявилось в недавних событиях в Екатеринбурге. На фоне задержания азербайджанцев по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет, в Баку развернулась масштабная информационная кампания.

«Россия, не позволявшая решить созданную ею карабахскую проблему 30 лет и мучившая нас, теперь показывает силу азербайджанцам в своей стране», — заявил ведущий AZ TV, ссылаясь на спецоперацию в Екатеринбурге.

Он также обвинил РФ в поддержке Армении в карабахском конфликте.

Помимо прочего, в эфире ведущий позволил себе резкие высказывания в адрес России и ее руководства, утверждая, что Москва якобы не принимает усиление Азербайджана после победы во Второй Карабахской войне. Он заявил, что Россия исторически считала азербайджанцев и другие народы «вторым сортом», игнорируя тот факт, что в СССР азербайджанцы имели свою союзную республику с сохранением языка и культуры.

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

В Екатеринбурге 27 июня были проведены масштабные задержания граждан Азербайджана в связи с расследованием убийства предпринимателя, произошедшего в 2001 году, а также ряда других преступлений, совершенных в прошлые годы. МИД Азербайджана обратился к российским властям с требованием обеспечить всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств данного дела. Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, а также отказался от участия в межпарламентском заседании с Россией.

МИД РФ дал официальный ответ на заявления Азербайджана, касающиеся массовых задержаний в Екатеринбурге. Сотрудники российских правоохранительных органов провели задержания и обыски по местам проживания подозреваемых — граждан Российской Федерации, имеющих азербайджанское происхождение. Также вопрос на контроль взяла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что ходатайствовала о проведении прокурорской проверки, чтобы оценить законность и обоснованность действий правоохранительных органов.