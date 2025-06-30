Новые американские ограничительные меры в отношении Российской Федерации ударят по Соединенным Штатам, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Огромные пошлины, по всей вероятности, дадут обратный эффект для США, нарушив цепочки поставок, спровоцировав ответные меры и подстегнув инфляцию, поделился своей точкой зрения он.

Кроме того, автор публикации усомнился в том, что законопроект об ограничительных мерах рассмотрят в июле, так как сенат занимается законопроектом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый".

В воскресенье сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что американский лидер хочет ввести новые антироссийские санкции. Он указал на то, что сенат начнет рассмотрение документа уже в июле. По словам политика, торговых партнеров Российской Федерации, которые не помогают Украине, ждут пошлины в 500%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщил, что Россия приняла к сведению заявление Грэма*.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.