Эксперт спрогнозировал действия Трампа на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в эскалации ситуации на Ближнем Востоке и дестабилизации региона, но не исключено, что американские и израильские разведки продолжат работу по «демонтажу» режима в Иране. Об этом заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

По мнению эксперта, Трампа не интересует «хаос и распад Ближнего Востока» и возникновение угрозы арабским государствам, которым «он обещал безопасность».

«Если в Иране начнется хаос, то неизвестно, как это затронет страны Персидского залива. Однако есть много нюансов, которые могут говорить о том, что Трамп может быть на этом пути не очень последовательным», - отметил Семенов.

По его словам, достоверно неизвестна ситуация с ядерным оружием в Иране. При этом стоят цели и задачи по смене режима в республике. Поэтому, вероятно, что ЦРУ и израильский «Моссад» продолжат работу по подготовке сценария «демонтажа» политического режима в Иране. При этом Тегеран имеет все инструменты противодействия возможным сценариям смене власти, считает эксперт.

«Сторонники исламской республики, скорее всего, возьмут вверх. Это миллионы людей из «Басидж» (народное ополчение - ред.), миллионы людей из КСИР, которые являются фундаментом исламской республики и могут противостоять таким акциям», - заявил член совета правления Центра ближневосточных исследований.

Напомним, что 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. А 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам. При этом в ходе конфликта Израиля и Ирана президент США Дональд Трамп заявлял, что американские власти знают, где находится верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, но не будут его атаковать - «по крайней мере, сейчас».

После прекращения огня Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем и США. Он подчеркнул, что Иран «дал Америке серьезную пощечину». В ответ Трамп заметил, что спас Хаменеи от «ужасной и позорной смерти». По словам американского лидера, после заявлений Хаменеи, полных «гнева, ненависти и отвращения», он отказался от идеи ослабить санкции против Ирана.