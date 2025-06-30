В Германии пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Об этом в понедельник, 30 июня, пишет немецкое издание Bild.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет Мерца говорит только о восьми миллиардах.

Авторы статьи отмечают, что в министерстве обороны Германии возник «финансовый хаос». 12 июня Писториус посетил Киев и пообещал девять миллиардов евро военной помощи. Спустя неделю министерство подтвердило это обещание, заявив:

— В 2025 году Германия предоставит 7,3 миллиарда евро военной помощи — это уже согласовано парламентом. Дополнительно планируется выделить 1,9 миллиарда евро при условии одобрения Бундестагом. Общая сумма помощи в 2025 году: до 9,2 миллиарда евро, — сообщили в бундестаге.

Однако уже 23 июня немецкий минфин представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен правительством. В этом проекте была указана меньшая сумма — 8,3 миллиарда.

Bild направил запрос в минобороны Германии.

— То, что сумма помощи Украине в проекте кабинета министров составляет не 9 миллиардов, а 8,3 миллиарда, ничего не меняет, — ответил пресс-секретарь министерства на вопрос Bild о пропавших деньгах.

По его словам, 1,9 миллиарда, которые будут направлены на финансирование ракетных систем дальнего действия, уже включены в сумму 8,3 миллиарда евро.

Германия решила перевооружить Украину

— Проще говоря, министерство Писториуса надеется найти еще 900 миллионов за пределами федерального бюджета, либо Украина получит меньше, чем было объявлено министром, — говорится в материале.

Тем временем все больше жителей европейских стран призывают свои правительства сократить расходу на поддержку Украины. Так, 8 мая на главной площади испанского Мадрида прошла акция, направленная против государственной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины. Протестующие организовали выставку «Смотри, куда идут твои налоги» напротив штаба правительства страны. На плакатах, которые держали активисты, была написана информация об украинском нацбатальоне «Азов»* и общем подъеме нацистского движения в стране.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ