После начала выступления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен трибуна с микрофонами начала медленно подниматься. На кадрах видно, что как только председатель ЕК начала речь, микрофоны стали удаляться от нее.

— Что это такое? Можно, пожалуйста, эта трибуна опять опустится? Спасибо, так хорошо. Будьте со мной терпеливы, — высказалась дер Ляйен с улыбкой.

Ее выступление проходило в рамках IV международной конференции по финансовому развитию, она транслируется на YouTube-канале «EU Debates».

10 мая в Сети появились кадры, на которых Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден оказались вблизи акции партии Mir d’Vollek, организованной в центре Люксембурга. На мероприятии отмечали 9 мая песней «День Победы», вывесив советские и российские флаги. Лидеры Евросоюза (ЕС) заметили мероприятие напротив здания парламента и затем ушли, сделав вид, что не понимают происходящего.

Фон дер Ляйен и ее команде грозит отставка из-за скандала с вакцинами

27 апреля стало известно, что высокопоставленные чиновники ЕС стали сомневаться в целесообразности дальнейшего пребывания фон дер Ляйен на посту председателя ЕК в связи с ее «токсичностью». По данным журналистов, дипломаты объединения все чаще обсуждают отставку чиновницы, полагая, что это решение могло бы способствовать разрешению текущего политического кризиса в союзе.