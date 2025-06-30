Востоковед оценил слова Трампа о секретном ядерном объекте Ирана

Востоковед Гумер Исаев призвал критически относиться к заявлениям о секретных ядерных объектах Ирана и доверять оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом Исаев рассказал порталу Life.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана может быть секретный ядерный объект в дополнение к трем известным. Никаких деталей об этом объекте он не привел.

«Не исключаю, может быть, действительно были секретные объекты. Но, опять же, доказательств этого у нас нет», - так это прокомментировал Исаев.

Он отметил, что к заявлениям политиков о ядерном оружии следует относиться критически. Оценка ядерной программы Ирана должна основываться на данных МАГАТЭ, подчеркнул Исаев.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил изданию La Nación, что у агентства нет «никаких весомых доказательств» перехода Ирана на стадию разработки ядерного оружия. Гросси подчеркнул, что в настоящий момент ответ на вопрос о том, работал ли Тегеран над созданием ядерной бомбы, отрицательный.

В то же время Гросси заявил, что Иран не сотрудничал с МАГАТЭ «как следовало бы» и не давал всех необходимых объяснений по разным аспектам своей ядерной программы. Другим объективным фактом он назвал обогащение урана Ираном до уровня в 60 процентов, что «практически эквивалентно военному классу».

Гросси подчеркивал, что в ядерной программе Ирана «много двусмысленных и тревожных аспектов». По его словам, Иран «не так уже далеко» от создания оружия, но точных сроков в МАГАТЭ назвать не могут.