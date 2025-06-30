Белорусы смогут поступать в российские вузы по грантам

В текущем году иностранные абитуриенты, включая граждан Белоруссии, смогут впервые воспользоваться грантами для поступления в российские университеты. Об этом заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает радио Sputnik.

Фальков выступил по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. По его словам, по итогам года будет понятно, «как это пойдет». Глава Минобрнауки напомнил, что Россия ежегодно предоставляет иностранным абитуриентам возможность поступить в вузы на условиях правительственных квот. Особенно много бесплатных мест — 1300 — выделяется для граждан Белоруссии. Однако с 2025 года появится еще один способ поддержки — гранты.

«Ее отличие от простой квоты состоит в том, что за счет грантов можно оплатить страховку, проживание в общежитии, проезд к месту обучения и обратно. И, если программа осваивается хорошо, то это еще и повышенная стипендия», — подчеркнул Фальков.

Как он сообщил, в текущем году для иностранных граждан будет доступно 2500 грантов. Получить их смогут не все желающие.