Гордость американцев за США упала до исторического минимума

Доля американцев, испытывающих гордость за свою страну, снизилась до рекордно низкого уровня в 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Gallup.

В компании уточнили, что опрос был проведен 2-19 июня, особо обратив внимание на то, что на его результаты не повлияли удары США по Ирану.

«Только 58% взрослых в США говорят о том, что они «чрезвычайно» (41%) или «очень» (17%) гордятся тем, что являются американцами. Это на девять процентных пунктов ниже прошлогоднего показателя и на пять пунктов ниже предыдущего минимума 2020 года», - отмечает компания.

Среди демократов меньше всего тех, кто гордится своей страной. Об этом заявили лишь 36% опрошенных (падение на 26%), а вот у республиканцев положительно ответили 92% (рост на 7%). На низком уровне находится и доля гордящихся страной граждан США, голосующих за независимых кандидатов, - 53%, что на семь пунктов ниже, чем в прошлом году.

При этом показатель гордости за страну уменьшается с каждым последующим поколением: от 83% среди тех, кто родился в 1946 году и ранее, до 41% среди представителей поколения 1997-2012 годов рождения.

«Эти изменения произошли в основном за последнее десятилетие на фоне возросшего пессимизма относительно экономических перспектив молодежи, широко распространенного недовольства положением дел в стране, усиления идеологических разногласий между партиями, неблагоприятного имиджа обеих партий и острой партийной розни во время правления администраций Трампа и Байдена», - отмечает компания.

Напомним, что в мае рейтинг президента Дональда Трампа упал до 42%, достигнув самого низкого уровня с момента его возвращения в должность.