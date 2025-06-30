Полиция Азербайджана задержала двух агентов ФСБ под прикрытием, работавших в российском информагентстве Sputnik. Об этом сообщает APA.

«В ходе операции МВД были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работавших в этой организации», — пишет издание со ссылкой на азербайджанских правоохранителей.

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Ранее стало известно, что полиция оцепила редакцию Sputnik в Баку. Причина произошедшего не оглашается.