Брюссель не имеет отношения к организации массовых протестов в Сербии или других странах, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Еврокомиссия полностью отвергла обвинения в причастности к организации массовых протестов в Сербии, передает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕК отрицает организацию массовых протестов в Сербии или где-либо еще в мире.

В Кремле заявили, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.

Студенческие протесты парализовали дороги по всей Сербии

В несанкционированной акции в субботу приняли участие около 36 тыс. человек, в результате столкновений пострадали 48 сотрудников полиции, задержали 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.

Эксперт Екатерина Энтина назвала единственную возможность президента Вучича остановить протесты в Сербии.