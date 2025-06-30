Доктор наук заявил, что Азербайджан «ищет конфликта с Россией»

Доктор политических наук Андрей Пинчук считает, что Азербайджан «ищет конфликта с Россией» по следам войны Израиля и Ирана. Об этом Пинчук рассказал «Царьграду».

Отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, по данным следователей, входивших в состав «этнической преступной группы». Задержания связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов.

Из-за задержаний этих людей МИД Азербайджана вызвал временного поверенного посольства России. В стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. Тридцатого июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о принятых Баку решениях. Он подчеркнул, что события в Екатеринбурге связаны с работой правоохранительных органов, поэтому «не могут и не должны являться поводом для подобной реакции».

Пинчук прокомментировал последние события, сославшись на конфликт Израиля и Ирана. По его мнению, конфликт завершился не в пользу Тегерана и это привело к ослаблению позиций Ирана, союзника России. Пинчук подчеркнул, что Азербайджан сейчас занимает антииранскую позицию.

По версии Пинчука, конфликт с Россией гарантирует Азербайджану поддержку в Европе. По мнению эксперта, Баку может попытаться занять ниши России и Ирана по поставкам энергоресурсов.