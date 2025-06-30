Кандидат в мэры Нью-Йорка заявил, что выступает против Израиля

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил, что выступает против Израиля. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», политик подчеркнул, что у людей, выросших в странах третьего мира, свой взгляд на ситуацию.

Во время интервью журналист отметил, что Мамдани собрал «коллекцию» из «трех непререкаемых табу в американской политике» — кандидат является социалистом, мусульманином и выступает за Палестину.

«Когда ты растешь в странах третьего мира, у тебя совершенно иное понимание борьбы палестинцев», — сказал Мамдани.

Напомним, что 30-летний Мамдани родился в Уганде. Он мусульманин с индийскими корнями. Будущий демократ переехал в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. Он занялся политикой в 2015 году, а уже в 2020 году вошел в ассамблею штата Нью-Йорк. 26 июня он одержал уверенную победу на праймериз Демократической партии и теперь будет бороться за пост мэра Нью-Йорка, выборы которого пройдут осенью.