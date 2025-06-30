Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас обратился к министру иностранных дела России Сергею Лаврову и потребовал никогда не вмешиваться во внутренние дела республики.

Как отметил Мирзоян, российские чиновники, парламентарии и эксперты должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться во внутрение дела республики.

"И пусть господин Лавров не вмешивается во внутреннюю политику Армении", - добавил Мирзоян.

Он также подчеркнул, что все заявления о нападках на церковь в Армении не соответствуют действительности и отметил, что в стране нет больбы властей против церкви.

Лавров предостерег Армению от разрыва с союзниками и сближения с ЕС

Ранее Сергей Лавров по итогам СМИД ОДКБ сказал журналистам, что происходящее в Армении является внутренним делом соседей, но, безусловно, "нападки на каноническую тысячелетнюю армянско-апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность". Он также отметил, что России не хотелось бы, чтобы церковь "подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований".

Кроме этого Лавров обратил внимание журналистов, что министр иностранных дел Армении вновь отказался приехать на совет глав МИД стран ОДКБ.