Муллы Ирана объявили Трампа «врагом Бога»

Один из самых влиятельных мулл Ирана Насер Макарем Ширази издал фетву, в которой заявил, что любой, кто угрожает верховному лидеру страны, аятолле Али Хаменеи, является «врагом Бога». Как пишет Newsweek, эта фетва стала ответом на заявления президента США Дональда Трампа, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и других израильских лидеров.

Нури Хамедани, еще один авторитетный иранский священнослужитель, позже выпустил аналогичную фетву. Фетва представляет собой постановление или разъяснение по конкретному вопросу, которое дается духовным лицом.

В фетвах приводятся трактовки исламского закона. Хотя фетва не имеет юридической силы, она может влиять на судебные решения в странах с правовой системой, основанной на шариате, подчеркивает Newsweek.

Фетвы Ширази и Хамедани призывают мусульман к противостоянию с «врагами Бога». Согласно исламскому закону, обозначение человека как «ведущего войну против Бога» влечет за собой одно из самых суровых наказаний - казнь, отмечает The Economic Times.

«Любое сотрудничество или поддержка этого врага со стороны мусульман или исламских государств является грехом. Необходимо, чтобы все мусульмане мира заставили этих врагов пожалеть о своих словах и ошибках», - подчеркивается в фетве Ширази.

The Economic Times отмечает, что исторически фетвы использовались иранскими священнослужителями для призыва к глобальным действиям. Одним из самых известных примеров остается фетва 1989 года, изданная аятоллой Рухоллой Хомейни против писателя Салмана Рушди за использование образа пророка Мухаммеда. За фетвой последовали десятилетия покушений, включая нападение в 2023 году, в результате которого Рушди ослеп на один глаз.

В ходе 12-дневного конфликта Израиля и Ирана президент США Дональд Трамп заявлял, что американские власти знают, где находится Хаменеи, но не будут его атаковать - «по крайней мере, сейчас».

После прекращения огня Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем и США. Он подчеркнул, что Иран «дал Америке серьезную пощечину». Это разозлило Трампа - президент США заявил, что спас Хаменеи от «ужасной и позорной смерти». По словам Трампа, после заявлений Хаменеи, полных «гнева, ненависти и отвращения», он отказался от идеи ослабить санкции против Ирана.