Иран ждет от США гарантий безопасности

Тегерану была направлена от Вашингтона информация о желании возобновить переговоры по ядерной программе. При этом сейчас важно понять, повторится ли акт агрессии во время их проведения, заявил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает ТАСС.

В ночь на 22 июня американская сторона нанесла удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

«Вашингтон нам говорит, что они хотят переговоров. Даты пока не согласованы. Мы не договорились ни о сроках, ни о способе [ведения] диалога», - заявил Тахт-Раванчи.

Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики также сообщил, что участники переговоров между США и Ираном располагают сведениями о том, что Вашингтон не стремится к свержению действующего правительства Исламской Республики и устранению верховного лидера Али Хаменеи.

Ранее аналитик Financial Times Анкит Панда заявил, что атаки на Иран могут стать смертным приговором для ядерного нераспространения. По его мнению, все больше стран будут стремиться к обладанию ядерным оружием, если Европа и ее союзники не защитят «несовершенный, но жизненно важный договор».