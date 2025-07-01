В Армении заявили о намерении запретить вещание российских телеканалов

В Армении могут запретить вещание российских телеканалов. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

По словам парламентария, это может стать ответной мерой на «противоречивые мнения» относительно событий в Армении, звучащие на российском телевидении.

«Считаю, что мы очень серьезно должны начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции российских телеканалов в Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям», — заявил Симонян.

Парламентарий высказал мнение, что российские ведущие в своих передачах «нагнетают» обстановку и тем самым вмешиваются во внутренние дела республики, а зрители из этого делают «неправильные» выводы.

Тем временем заместитель директора четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Дмитрий Масюк заявил, что Россия заинтересована в поддержании дружественных отношений с Арменией для сохранения спокойствия и законности в Ереване.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что желание США и ЕС вытеснить РФ из процесса армяно-азербайджанской нормализации усиливает угрозы безопасности в регионе.