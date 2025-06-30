В МВД Азербайджана подтвердили задержание в офисе Sputnik

В МВД Азербайджана подтвердили информацию о задержании нескольких человек в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что ведомство расследует оперативную информацию о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».

В редакции Sputnik рассказали, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

До этого стало известно, что двух задержанных в офисе Sputnik Азербайджан в Баку увезли из здания. По предварительным данным, задержанными являются исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В офисе агентства продолжается операция силовиков. Полиция взяла его под контроль.

24 февраля текущего года пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.