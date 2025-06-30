Симоньян прокомментировала операцию в офисе Sputnik в Баку

Сотрудники российского посольства в Баку выехали к офису информационного агентства Sputnik, где в настоящее время проводится «спецоперация». Об этом в понедельник, 30 июня, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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— Сотрудники не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону, — сказала Симоньян.

Она отметила, что среди них находятся граждане России, сообщается в Telegram-канале журналистки.

Ранее появилась информация, что азербайджанские силовики проводят следственные мероприятия в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан». До этого в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. МИД Азербайджана вызвала временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых из-за задержания своих граждан.

Азербайджанская община в РФ обвинила Баку в «политиканстве» в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге. После этого Азербайджан назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в РФ с критикой.