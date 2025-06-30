Градус повышается: Азербайджан демонстративно рвет контакты с Россией

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву, из-за инцидента с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах.

В заявлении пресс-службы законодательного органа, действия российских силовиков упоминаются как «демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия». Утверждается, что они якобы совершены «на этнической почве».

Ранее стало известно, что Минкультуры Азербайджана отменило все мероприятия по линии российских учреждений, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие.

После отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева ехать в Москву на 9 мая, после обвинений в крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, закрытия «Спутника» и «русского дома в Баку это выглядит уже как тенденция.

В азербайджанских СМИ и соцсетях творится настоящая вакханалия с обвинениями России и лично ее президента в шовинизме, имперских амбициях и т.д. А что дальше? Понижение дипотношений? Разрыв?

— Развивается она, по всей вероятности, стихийно, но, очевидно, подогревают ее извне. И в этом просматривается интерес Запада - разрабатывать различные направления для дестабилизации межгосударственных отношений на постсоветском пространстве. Дальше всего, конечно, они зашли в этом с Украиной. Налицо усилия в отношении переориентации Армении и Казахстана. Историей с Азербайджаном они могут вполне попытаться воспользоваться в тех же целях.

«СП»: Что ждать дальше?

— Какое-то время напряжённость будет сохраняться, однако к понижению или разрыва дипотношений это вряд ли приведет. В событиях в Екатеринбурге просматривается больше криминал, чем политика, и вряд ли такой обратный эффект просчитывался.

— Отношения между Москвой и Баку накалялись уже некоторое время, причем по инициативе азербайджанской стороны — вспомним недавнее закрытие «Русского Дома», — говорит экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

— В этой ситуации вполне было логично дать понять азербайджанским лидерам, что Азербайджан больше зависит от России, чем Россия от него.

Азербайджанская диаспора чувствовала себя в России очень комфортно, а некоторые ее представители вхожи в высшие эшелоны власти. При этом многие представители диаспоры действительно по уши завязли в криминале.

При этом не секрет, что многие этнические преступные группировки пытаются использовать диаспоры в своих целях. Полагаю, в Екатеринбурге эти группировки зарвались, и их решили демонстративно приструнить.

В Азербайджане у многих головы закружились от успеха после победы над Арменией. В подобной ситуации легко потерять адекватность.

Кроме того, здесь явно задет кошелек — денежные переводы диаспоры в Азербайджан приносят бывшей советской республике достаточно серьезную часть ВВП. Баку рискует потерять эти деньги.

«СП»: Есть мнение, что все это попытки Турции нас поссорить…

— Азербайджанский демарш действительно вряд ли был возможен без одобрения Турции и других стран НАТО. Однако в нем больше истерики, чем возможности действительно навредить России.

Поэтому нашей стране следует продолжать свою политику. Возможные уступки Азербайджану ничем хорошим не кончатся — Баку в этом случае точно так же уйдет под крыло Стамбула, но по пути еще несколько раз демонстративно унизит Россию.

А полноценным восстановлением влияния России на территории бывших республик СССР нужно будет заняться после победы в СВО. У страны с победоносной армией и на дипломатическом фронте все обычно в порядке.

— Скорее всего, Баку в любом случае реагировал бы публично на настолько резонансное дело, где затронуты интересы азербайджанской диаспоры, — уверен политический аналитик Михаил Нейжмаков.

— Но в других обстоятельствах, возможно, публичная реакция Азербайджана могла быть менее масштабной. Тактически — стоит учесть, что эти события происходят на фоне и так осложнившихся за последние полгода отношений Баку-Москва. Стратегически — ряд внешнеполитических аспектов для Баку сейчас более благоприятен, чем полгода или год назад.

Скажем, давление на Азербайджан со стороны США при администрации Дональда Трампа стало менее активным и явным, чем при Джозефе Байдене. Иран, который в предыдущие годы мог предпринимать шаги для давления на Баку для реализации своей политики на Южном Кавказе, сейчас ослаблен и, не исключено, что во второй половине 2025 года еще может столкнуться с ударами по своим стратегически важным объектам, как минимум, со стороны Израиля.

При этом внешнеполитические амбиции Баку в последние годы тоже возросли — отметим, например, более активную работу Азербайджана со странами Центральной Азии.

Все это, разумеется, не значит, что Баку не сталкивается с новыми вызовами и проблемами. Например, если цены на нефть в перспективе ближайшего года будут снижаться, для Азербайджана это станет одним из экономических вызовов, влияя и на его внешнеполитические возможности. Впрочем, это верно и для остальных стран, для которых серьезное значение имеет добыча углеводородов.

Но все же когда внешнеполитический игрок проводит более амбициозную политику и при этом сталкивается с меньшим внешним давлением, выше вероятность, что и его публичное реагирование на инфоповоды, связанные с его интересами, станет более резким.

«СП»: Это уже не первый инцидент. За год прямо-таки цепочка выстраивается. По-вашему, это тенденция?

— Действительно, в течение первой половины 2025 года отношения Москва-Баку оставались более прохладными, чем в предыдущем году, хотя обе стороны давали понять, что «дверь для диалога» не закрыта. Среди публичных жестов в рамках этих попыток снизить градус охлаждения — отметим, например, визит Валентины Матвиенко в Баку в марте 2025 года. Или участие азербайджанских военных в параде Победы 9 мая 2025 года в Москве.

«СП»: По-вашему, Алиев действует по своей инициативе или выполняет заказ Турции и Британии на полный отрыв Баку от Москвы и вытеснение России из Закавказья?

— С учетом уже упомянутых выше факторов, вряд ли стоит объяснять эти события внешним влиянием на Азербайджан, все объясняется проще.

Тем более, что после того, как Баку добился своих целей по карабахскому вопросу, у него расширилось пространство для маневра и в рамках отношений с Анкарой.

Хотя, конечно, для Азербайджана отношения с Турцией по-прежнему важны по целому ряду причин, например, учитывая значение последней для развития Среднего коридора. А также с учетом, что тактика Анкары в рамках диалога с Арменией может влиять и на баланс сил в ходе переговоров Баку с Ереваном. Но, повторюсь, тут вряд ли дело во внешнем давлении.

«СП»: К чему все это может привести? Понижение дипотношений или даже их разрыв?

— Решения, вроде временного отзыва послов для консультаций, конечно, не исключены. Но длительное понижение уровня дипотношений между государствами или, тем более, разрыв таких отношений пока представляется не очень вероятными.

Баку объективно важно сохранять постоянный контакт с Москвой, в том числе, для защиты интересов диаспоры. Но и для России объективно выгодно поддерживать отношения с Азербайджаном, который, в том числе, является значимым каналом «параллельного импорта» (впрочем, как и Армения). Поэтому после преодоления пика нынешнего кризиса в двусторонних отношениях, скорее всего, с обеих сторон будут предприниматься попытки для снижения напряженности.

«СП»: Тут палка о двух концах. С одной стороны, реагировать на многие вещи нужно было еще вчера, с другой – жесткие меры это то, чего ждет от нас Запад, чтобы нас окончательно и бесповоротно поссорить. Как быть?

— И у Москвы, и у Баку есть более важные для них стратегические задачи, чтобы оставлять «в тылу» неразрешенный взаимный конфликт. Например, чтобы добиваться своих целей в переговорах с Ереваном (как известно, мирный договор между Азербайджаном и Арменией по-прежнему не заключен), Баку выгоднее нейтралитет Москвы.

В свою очередь, санкционное давление на Москву в течение ближайшего года еще может усилиться, что скорее будет подталкивать Россию к поддержанию отношений с как можно более широким кругом нейтральных стран.

Вполне возможно, в российском руководстве могут исходить из того, что главный вопрос сейчас — конфликт с Киевом, ход которого, во многом, будет влиять и на то, какие возможности будут у Москвы для продвижения своих интересов в других регионах постсоветского пространства.

Довольно велика вероятность, что Москва и Баку предпримут более активные шаги к снижению градуса охлаждения к концу лета - началу осени 2025 года.