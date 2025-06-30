В Германии объяснили желание правящих элит запретить АдГ

Алиса Селезнёва

Правящие элиты настаивают на запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ), при этом, когда речь заходит об их собственных ошибках, они «не могут снять пелену с глаз». Такое мнение высказал шеф-репортер немецкого издания Bild Петер Тиде.

На досрочных парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории оказалась на втором месте. После чего ведомство по охране конституции Германии придало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это позволяет силовикам вести слежку за организацией и является промежуточным шагом к полному запрету партии.

По словам Петера Тиде, возможно, есть серьезные основания для судебного разбирательства по делу «однозначно праворадикальной» АдГ. Однако в настоящее время Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с ее 16% поддержки «можешь только бессильно смотреть, как АдГ с 24% уходит вперед».

«СДПГ хочет запретить АдГ - так она решила на своем (бес-) памятном съезде в Берлине. Партия «Левые» тоже этого хочет. И «Зеленые». Конечно, можно иметь такое мнение. Можно даже считать это уместным средством политической борьбы с другим концом политического спектра. Но необязательно», - констатировал журналист.

При этом он обратил внимание на то, что вывод СДПГ о том, чем обусловлен рост популярности «Альтернативы для Германии», «можно вежливо назвать отказом признать реальность», так как партия зарабатывает очки именно на недовольстве немцев миграционной политикой.

«Когда речь заходит о собственных ошибках, СДПГ не может снять пелену с глаз. То, что эта партия даже спустя десять лет после начала миграционного кризиса 2015 года так и не поняла, что думают ее бывшие избиратели о миграции, интеграции и прочем, лишает дара речи», - подчеркнул Петер Тиде.

Ранее в США выразили недовольство отношением Берлина к партии АдГ. В частности, госсекретарь США Марк Рубио назвал это «замаскированной тиранией». Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отверг эти обвинения и призвал американских политиков держаться подальше от внутренней политики Германии.

В свою очередь член сената Берлина Гуннар Линдеманн назвал решение признать «Альтернативу для Германии» экстремисткой ошибочным и связанным со страхом правящих элит.