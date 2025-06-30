В Германии объяснили желание правящих элит запретить АдГ

Правящие элиты настаивают на запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ), при этом, когда речь заходит об их собственных ошибках, они «не могут снять пелену с глаз». Такое мнение высказал шеф-репортер немецкого издания Bild Петер Тиде.

На досрочных парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории оказалась на втором месте. После чего ведомство по охране конституции Германии придало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это позволяет силовикам вести слежку за организацией и является промежуточным шагом к полному запрету партии.

По словам Петера Тиде, возможно, есть серьезные основания для судебного разбирательства по делу «однозначно праворадикальной» АдГ. Однако в настоящее время Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с ее 16% поддержки «можешь только бессильно смотреть, как АдГ с 24% уходит вперед».

«СДПГ хочет запретить АдГ - так она решила на своем (бес-) памятном съезде в Берлине. Партия «Левые» тоже этого хочет. И «Зеленые». Конечно, можно иметь такое мнение. Можно даже считать это уместным средством политической борьбы с другим концом политического спектра. Но необязательно», - констатировал журналист.

При этом он обратил внимание на то, что вывод СДПГ о том, чем обусловлен рост популярности «Альтернативы для Германии», «можно вежливо назвать отказом признать реальность», так как партия зарабатывает очки именно на недовольстве немцев миграционной политикой.

«Когда речь заходит о собственных ошибках, СДПГ не может снять пелену с глаз. То, что эта партия даже спустя десять лет после начала миграционного кризиса 2015 года так и не поняла, что думают ее бывшие избиратели о миграции, интеграции и прочем, лишает дара речи», - подчеркнул Петер Тиде.

Ранее в США выразили недовольство отношением Берлина к партии АдГ. В частности, госсекретарь США Марк Рубио назвал это «замаскированной тиранией». Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отверг эти обвинения и призвал американских политиков держаться подальше от внутренней политики Германии.

В свою очередь член сената Берлина Гуннар Линдеманн назвал решение признать «Альтернативу для Германии» экстремисткой ошибочным и связанным со страхом правящих элит.