Азербайджанские силовики нагрянули в офис российского СМИ

Азербайджанское министерство внутренних дел заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан".

"Подтверждаем. Об операции будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

В феврале МИД Азербайджана заявил о прекращении деятельности Sputnik на территории республики. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде сообщил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента. Тем не менее агентство и его сайт продолжали работать в Азербайджане.