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Мерц вспомнил о нацистской Германии, говоря о России

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает использовать недипломатичный язык в вопросах международной политики, пишет Süddeutsche Zeitung. Канцлер заявил, что Россия представляет угрозу для Германии, и предостерег от «недооценки этой угрозы». По его словам, в Германии существует глубоко укоренившийся страх войны. Мерц подчеркнул, что не разделяет этого страха, но может его понять.

Канцлер назвал правильным подходом поиск путей к миру, но подчеркнул, что «необходим реалистичный взгляд на империалистические намерения России». Мерц сослался на политику умиротворения перед Второй мировой войной, которая проводилась в отношении нацистской Германии. Он подчеркнул, что эту ошибку «нельзя совершать снова». Канцлер также подчеркнул, что Германии «довольно скоро» придется решать вопрос призыва на военную службу. По его словам, денег у немецкой армии достаточно, но ей не хватает персонала и оборудования.

«Украина не сможет истощить арсенал российских ЗРК С-400»

ВСУ пытаются атаковать компоненты российского зенитного комплекса большой дальности С-400, пишет Military Watch Magazine. Украинские атаки осуществлялись при мощной поддержке западных спутников и данных электронной разведки с западных самолетов. Также существенную поддержку в определении целей оказывали западные военнослужащие и подрядчики.

Однако истощить арсенал российских ЗРК С-400 у Киева не получится вследствие множества факторов, подчеркивает MWM. Речь, в частности, идет о значительных успехах российских систем радиоэлектронной борьбы в деле вывода из строя высокоточного управляемого оружия вроде баллистических ракет ATACMS. В то же время украинские запасы ATACMS истощаются из-за узких мест в производстве западных стран. Еще одним важным фактором стало увеличение масштабов производства С-400. Сегодня они намного превышают масштабы производства любой сопоставимой системы, представленной за рубежом. Продолжающийся экспорт С-400 в Индию и Белоруссию - одно из многочисленных доказательств отсутствия нагрузки на российские арсеналы.

«Против кого вооружается НАТО?»

Решение НАТО увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП к 2035 году представляет собой новый важный рубеж империалистического передела мира, заявил Юджель Оздемир в своей статье для турецкого издания Evrensel. По последним данным, сейчас 23 из 32-х стран НАТО имеют военные расходы выше двух процентов ВВП. Сложно предсказать, сколько стран через десять лет достигнут новой цели в пять процентов. Но можно с уверенностью утверждать, что в числе этих стран будут Германия, Польша и страны Балтии, подчеркнул автор статьи.

Огромные бюджеты, которые будут выделены на вооружения в следующем десятилетии, с одной стороны, поднимут мировые военные расходы до рекордных уровней, а с другой, будут стимулировать производство оружия, буквально превратив мир в «пороховую бочку», считает Оздемир. По его мнению, платить за всё это придется рабочему классу стран НАТО. Рост военных расходов увеличит бедность и бюджетный дефицит в странах-членах альянса. Оздемир заявил, что НАТО увеличивает военные расходы, пытаясь одержать победу в новой империалистической войне за передел мира против России и Китая.

В Германии «пропал» миллиард евро помощи Украине

В министерстве обороны Бориса Писториуса воцарился финансовый хаос, пишет немецкий таблоид Bild. В итоге военная поддержка Украины оказалось почти на миллиард евро меньше, чем обещал министр. Двенадцатого июня Писториус посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским и «снова пообещал многое», отмечает Bild. В частности, немецкий министр обороны пообещал Украине дополнительные 1,9 миллиарда евро на ракеты большой дальности.

Как отмечали в министерстве, если средства будут одобрены Бундестагом, общая немецкая поддержка Украины в 2025 году составит 9,2 миллиарда евро. Двадцать третьего июня немецкое министерство финансов распространило свой проект бюджета на 2025 год, а 24 июня проект был одобрен кабинетом министров. Из документа следует, что в 2025 году Украина получит 8,3 миллиарда евро. В министерстве обороны заявили, что софинансирование доходов и выплат из единого европейского фонда «в конечном итоге принесет Украине около девяти миллиардов евро». По версии Bild, министерство Писториуса надеется собрать еще 900 миллионов евро за пределами федерального бюджета. Если это не сработает, то либо дефицит придется заполнить деньгами налогоплательщиков, либо Украина получит меньше, чем объявил министр.

«Россия снова стремится увеличить экспорт СПГ»

Россия предпримет еще одну попытку расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после того, как санкции США затормозили эти усилия в прошлом году, пишет Bloomberg. Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, и спутниковым снимкам, СПГ-танкер пришвартовался, а затем покинул экспортный объект Arctic LNG 2 впервые с октября.

Этот объект призван стать фундаментом цели Москвы утроить экспорт СПГ к 2030 году. Однако он простаивал несколько месяцев из-за трудностей с поиском покупателей, готовых обойти западные ограничения, отмечает Bloomberg. У России есть все необходимое для существенного увеличения экспорта СПГ по мере расширения «теневого флота», подчеркивает агентство. По оценке Bloomberg, как минимум 13 судов, включая корабли, способные ходить в ледяных водах, были собраны для потенциального обслуживания Arctic LNG 2. Пока неясно, будет ли администрация Дональда Трампа столь же строга в отношении российского СПГ, как и администрация экс-президента Джо Байдена, подчеркивает агентство.