Заявление американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге поставило перед президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о проведении выборов. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

«После того, как Трамп окончательно маргинализировал Зеленского («милый» — так говорят про животных, обычно), вопрос выборов становится все более актуальным. А с ним — вопрос удовлетворения условий мирного соглашения, которое американцы подталкивают через политику, а русские — на фронте», — говорится в сообщении.

Как указал нардеп, в связи с этим на Украине был доформирован конституционный суд, через который можно убрать пункт о стремлении в НАТО из конституции. Если Зеленскому не удастся «выторговать для себя личные гарантии», он попытается «узакониться» вечным президентом на время конфликта с Россией, считает Дубинский.

До этого на саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп заявлял, что у него были тяжелые времена в отношениях с Зеленским, но иногда украинский лидер был «очень милым».

Также Трамп рассказал, что много общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский президент уточнил, что Путин был очень мил и «очень хорошо помогал в Иране». Он добавил, что прогресс в разрешении конфликта на Украине «сделан».