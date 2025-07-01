Кипрский журналист Алекс Христофору призвал президента США Дональда Трампа отдалиться от главы киевского режима Владимира Зеленского и Североатлантического альянса до того, как Российская Федерация одержит победу в вооруженном конфликте.

"Ни у кого не будет сомнений, что Россия выиграла эту войну и победила НАТО, коллективный Запад и Украину", — поделился своей точкой зрения он.

По мнению автора публикации, хорошим решением для американского лидера стало бы дистанцирование как от Зеленского, так и от западного военно-политического блока.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на саммите Североатлантического альянса в Гааге. Позже хозяин Белого дома заявил, что урегулирование кризиса на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. Трамп также упомянул о "проблемах" с главой киевского режима и отметил, что не сомневается в стремлении Путина добиться урегулирования украинского конфликта.