Сирия отказалась от территориальных претензий к Израилю

Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не требует вернуть оккупированные им Голанские высоты. Об этом сообщает The Times of Israel.

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«Сирия не требует от Израиля возвращения захваченной в 1967 году части Голанских высот в ходе текущих переговоров о мирном соглашении», — пишет издание.

Как утверждается, ключевыми требованиями Сирии на переговорах являются признание Израилем новых властей во главе с Ахмедом аш-Шараа и вывод израильских войск из районов на юге страны, занятых ими в январе. Кроме того, в Дамаске требуют четкого определения мер безопасности на южной границе страны, а также оказание поддержки Сирии со стороны США.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Том Барак заявил, что Вашингтон готов исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Он также подчеркнул, что считает нормализацию сирийско-израильских отношений проблемой, которую можно решить путем прямого диалога.