Стали известны подробности мирного соглашения Сирии и Израиля

Сирия в ходе переговоров по мирному соглашению не выдвинула требование о возвращении Израилем части Голанских высот. Об этом со ссылкой на ливанский новостной канал LBCI пишет Times of Israel.

Издание отмечает, что, по данным осведомленных источников, Сирия настаивает на признании Израилем режима во главе с Ахмадом аш-Шараа и выводе войск из тех районов, которые израильская армия взяла под контроль с января.

«Кроме того, Сирия призывает к четко определенным мерам безопасности на юге страны и в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем, а также к поддержке со стороны США, хотя характер этой поддержки остается неясным», - отмечается в статье.

При этом речи о территориях, которые находятся под контролем Израиля с 1967 года, нет.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего президент страны Башар Асад покинул свой пост и получил политическое убежище в России. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

На этом фоне соседние с Сирией страны, в том числе и Израиль, ввели войска на ее территорию. Отношения между Сирией и Израилем ранее были весьма напряженными из-за аннексии израильскими войсками Голанских высот во время Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество, за исключением США, не признало захват Израилем этой территории.