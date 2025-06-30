Стали известны подробности мирного соглашения Сирии и Израиля

Алиса Селезнёва

Сирия в ходе переговоров по мирному соглашению не выдвинула требование о возвращении Израилем части Голанских высот. Об этом со ссылкой на ливанский новостной канал LBCI пишет Times of Israel.

Стали известны подробности мирного соглашения Сирии и Израиля
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Издание отмечает, что, по данным осведомленных источников, Сирия настаивает на признании Израилем режима во главе с Ахмадом аш-Шараа и выводе войск из тех районов, которые израильская армия взяла под контроль с января.

«Кроме того, Сирия призывает к четко определенным мерам безопасности на юге страны и в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем, а также к поддержке со стороны США, хотя характер этой поддержки остается неясным», - отмечается в статье.

При этом речи о территориях, которые находятся под контролем Израиля с 1967 года, нет.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего президент страны Башар Асад покинул свой пост и получил политическое убежище в России. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

На этом фоне соседние с Сирией страны, в том числе и Израиль, ввели войска на ее территорию. Отношения между Сирией и Израилем ранее были весьма напряженными из-за аннексии израильскими войсками Голанских высот во время Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество, за исключением США, не признало захват Израилем этой территории.