Премьер-министр Грузии заявил о радикальном падении доверия к Евросоюзу

Уровень доверия граждан Грузии к ЕС снизился с 80 до 50%, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он объяснил это тем, что ЕС финансирует в Грузии «революционные процессы» «в интересах «глубинного государства».

По его словам, «у таких процессов нет никакой перспективы».

В то же время, как заявил Ираклий Кобахидзе, «складывается очень печальная реальность – финансируемые фондами Евросоюза грузинские неправительственные организации собирают на митинг 2 тыс. человек и требуют свержения властей».

Премьер-министр подчеркнул, что «это сказывается на имидже ЕС в Грузии, поэтому неудивительно, что к Евросоюзу уровень доверия в грузинской общественности снизился с 80% до примерно 50».

«Радикально снижено доверие к ЕС в Грузии», – сказал глава кабмина.

Ранее Грузия потребовала от ЕС «вернуться в рамки европейских ценностей».