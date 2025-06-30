Политолог рассказал, к чему могут привести беспорядки в Сербии

Протесты в Сербии продолжаются, митингующие требуют провести досрочные выборы в парламент. Политолог Ахмат Хасанов заявил о том, что даже масштабность этих протестов вряд ли к чему-то приведет. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

"Ничего они не изменят. Разве что, может быть, действительно, будут инициированы новые досрочные выборы в парламент, чтобы просто таким образом снизить накал страстей", — заявил эксперт.

По его словам, подобное решение уже было принято весной, однако в тот раз митингующих это не устроило.

Также он считает, что своими действиями протестующие показывают, что у них не мирные цели — сделать жизнь сербов лучше, а наоборот, — они разрушительны и губительны. Хасанов утверждает, что целью митингующих является приведение страны к хаосу.