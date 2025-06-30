NYT: перевооружение ЕС может стать исторической ошибкой

Газета.Ru

Перевооружение Евросоюза может стать для него исторической ошибкой на фоне остальных проблем сообщества. Об этом пишет New York Times.

Евросоюз предупредили об исторической ошибке из-за перевооружения
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«Фокус на обороне в ущерб всему остальному рискует повести Европейский союз не вперед, а назад», — пишет автор публикации.

По его словам, «стремительное перевооружение может стать исторической ошибкой, а не большим прорывом».

Газета пишет, что перевооружение может нагрузить бюджеты стран ЕС, сократив социальные программы и проекты развития инфраструктуры. Кроме того перевооружение может столкнуться с проблемой координации между странами.

В марте Европейская комиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов. При этом Еврокомиссия намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.