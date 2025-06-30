"Готовят приход Антихриста": основатель PayPal заявил о существовании таинственных сил

Известный американский предприниматель, один из основателей платежной системы PayPal Питер Тиль, являющийся близким человеком к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, заявил в интервью колумнисту New York Times Россу Доутату, что некие таинственные силы намеренно останавливают развитие человечества, чтобы установить "власть Антихриста".

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Рассуждая о том, что последние 40-50 лет в науке и производстве на самом деле наблюдается стагнация, Тиль заявил, что это произошло из-за того, что закончились идеи. Но помимо этого, подчеркнул предприниматель, что-то произошло в культурном плане, произошла трансформация человечества в более послушный вид.

По мнению бизнесмена, застой насаждался под предлогом "мира и безопасности", что является "лозунгом Антихриста". Он напомнил библейские строчки, где говорилось о том, что "люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель".

Риском для человечества миллиардер назвал и "тоталитарное государство одного мира". В пример он привел ситуацию, когда ядерная энергия находится под контролем международных структур. По его словам, также будут пытаться контролировать искусственный интеллект и вводить "глобальное управление вычислительными ресурсами".

"Им нужно единое мировое правительство, которое контролировало бы все компьютеры, регистрировало каждое нажатие клавиши, чтобы убедиться, что люди не программируют опасный искусственный интеллект", - заявил Тиль, добавив, что в такой ситуации "Антихрист мог бы захватить мир, если бы вы говорили об Армагеддоне без остановки".

По мнению предпринимателя, теперь Антихрист будет говорить человечеству: "вы должны пойти со мной, чтобы избежать Скайнета, избежать Терминатора, избежать ядерного Армагеддона".

Также Тиль заявиль, что Маск откладывал полеты на Марс, так как боялся, что туда за ним последует "социалистичекое правительство США" и распространит эту идеологию на марсианские колонии. Это была одна из причин, по которым Маск поддержал Трампа, считает миллиардер.