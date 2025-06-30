В Турции засекретили отель, где россиянин впал в кому, а его жена умерла

Название отеля в Турции, где случилось несчастье с супругами из Свердловской области, держится в строжайшем секрете. Об этом URA.RU сказали два источника, связанные с турецкой туриндрустрией.

«Информация о названии отеля держится в строжайшей тайне, чтобы не создавать большую огласку», — объяснил один из собеседников.

«Информация об этом отеле засекречена. То, что случилось, не обсуждается даже внутри местного туристического сообщества. Вероятно, чтобы не было утечки, и чтобы не создавать отелю плохой репутации», — предположил второй.

Ранее сообщалось, что отель, где один из туристов впал в кому, а другая туристка умерла, имеет якобы нехорошую репутацию. По непроверенным данным, там уже случались несчастные случаи с путешественниками. При этом название отеля и какие именно это были случаи, не уточнялось.

Трагедия на курорте Алании случилась 17 июня. По непонятным причинам житель Нижней Салды Дмитрий Помаз, пока жена спала в номере, выпал с балкона третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в коме. Его супруга Олеся Маташова, узнав о беде, почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. В тот же день она умерла от инфаркта.