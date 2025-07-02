В МИД Ирана рассказали о состоянии ядерных объектов страны после ударов США

Ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения в результате американских ударов по ним. Об этом заявил глава министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS News.

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По его словам, никто точно не знает, что произошло на заводе по обогащению урана Фордо, по которому американские военные нанесли удары. При этом на данный момент известно, что объекты были серьезно и сильно повреждены, рассказал дипломат.

Организация по атомной энергии Ирана в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству. Пока нет точных данных относительно масштабов ущерба, необходимо дождаться оценок, возможно ли перезапустить ядерные объекты и будут ли они перезапущены, поделился министр.

Согласно религиозному предписанию, фетве верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ядерному оружию нет места в оборонной доктрине республики, оно запрещено с религиозной точки зрения, добавил Арагчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».