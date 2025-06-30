Золото вместо долларов: в Техасе принят неожиданный закон

Губернатор Техаса Грег Эбботт разрешил жителям штата расплачиваться золотом и серебром. Об этом он сообщил в соцсети X.

Эбботт подписал закон, разрешающий техасцам использовать золото и серебро в качестве «законного платежного средства в повседневных финансовых операциях». Он отметил, что этот шаг соответствует усилиям Техаса по диверсификации платежных средств.

Ожидается, что признание золота и серебра в качестве законного платежного средства может привлечь в штат инвесторов и предприятия, которые предпочитают стабильность драгоценных металлов фиатным валютам.

В то же время при реализации закона могут возникнуть трудности. К примеру, проблемы при обработке и проверке подлинности золотых и серебряных монет и слитков.

В мае губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал закон, который признает золото и серебро законными платежными средствами. Закон позволил правительству и частным субъектам добровольно принимать драгоценные металлы в качестве формы уплаты долга. В 2011 году аналогичный закон был принят в Юте.

В законопроекте Флориды указано, что для признания законным платежным средством золотые монеты должны иметь чистоту 99,5 процента, а серебряные - 99,9 процента. На монетах должны быть указаны их вес и проба.