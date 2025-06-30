Вашингтон не смог дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины и российская военная мощь стала сильнее. Об этом заявил в своем аккаунте в соцсети Х бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Анализируя текущую международную ситуацию, Дуглас Макгрегор обратил внимание на то, что «история военных интервенций Вашингтона не внушает оптимизма» и «не привела к возникновению каких-либо либерально-демократических государств». При этом, по его словам, авантюра США в отношении России «провалилась».

Президент Чехии раскрыл реакцию Трампа на призывы усилить давление на РФ

«Россия остается нетронутой. Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада. Российское государство и его военная мощь сильнее, чем когда-либо. Украина разрушена», - констатировал он.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.